Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Πότε θα δούμε τον κανονικό Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς;»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού αλλά και όλα όσα περιμένουμε να δούμε ακόμα από το σύνολο του Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «διαλύσει» τη Βιλερμπάν και να κάνει το 2/2 στη φετινή Euroleague, ωστόσο δεν έχει ακόμα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές του σύμφωνα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να χτίζεται, ενώ στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να ενσωματώσει τους Ναν, Χέιζ Ντέιβις και Σλούκα που προς το παρόν απουσιάζουν.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet είπε χαρακτηριστικά σχετικά με το θέμα αυτό: «Ο Ζέλικο δεν αφήνει τίποτα να γίνει στην τύχη κι αυτό θέλει πολύ χρόνο. Εγώ πιστεύω πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μαζέψει όσες νίκες μπορεί».