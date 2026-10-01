Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Πότε θα δούμε τον κανονικό Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς;»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «διαλύσει» τη Βιλερμπάν και να κάνει το 2/2 στη φετινή Euroleague, ωστόσο δεν έχει ακόμα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές του σύμφωνα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να χτίζεται, ενώ στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να ενσωματώσει τους Ναν, Χέιζ Ντέιβις και Σλούκα που προς το παρόν απουσιάζουν.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet είπε χαρακτηριστικά σχετικά με το θέμα αυτό: «Ο Ζέλικο δεν αφήνει τίποτα να γίνει στην τύχη κι αυτό θέλει πολύ χρόνο. Εγώ πιστεύω πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μαζέψει όσες νίκες μπορεί».
Δείτε το απόσπασμα από το Gazz Floor
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