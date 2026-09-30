Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του Λευτέρη Μαντζούκα που τα... άκουσε από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός διασταυρώνει τα «ξίφη» του με τη Βιλερμπάν για τις ανάγκες της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζούσε στα άκρα το ματς.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που έφτασε στις οθόνες μας, όταν ο κορυφαίος τεχνικός τα... έχωσε πολύ έντοντα στον Λευτέρη Μαντζούκα ήδη από το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με το Τριφύλλι να προηγείται κιόλας (12-7).

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