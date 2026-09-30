Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Ο Μαντζούκας τα... άκουσε καλά από τον Ομπράντοβιτς
Ο Παναθηναϊκός διασταυρώνει τα «ξίφη» του με τη Βιλερμπάν για τις ανάγκες της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζούσε στα άκρα το ματς.
Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που έφτασε στις οθόνες μας, όταν ο κορυφαίος τεχνικός τα... έχωσε πολύ έντοντα στον Λευτέρη Μαντζούκα ήδη από το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με το Τριφύλλι να προηγείται κιόλας (12-7).
Δείτε την απίστευτη φάση
Pure energy 🔋
Zeljko already showing Zeljko in full mode 👀@Paobcgr pic.twitter.com/RZ8U6x5zBz— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2026
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