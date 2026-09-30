Η είσοδος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διέφερε από την καθιερωμένη με την αποθέωση από τον Κέντρικ Ναν και το high-five μαζί του να ξεχωρίζουν.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague στο Τelekom Center Athens για την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Στην καθιερωμένη αποθεωτική είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο γήπεδο, τον περίμενε μια μικρή ευχάριστη έκπληξη. Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος τεχνικός ήρθε τετ α τετ με τον Κέντρικ Ναν κατά την είσοδό του στο glass floor με τον Αμερικανό να τον χειροκροτάει και τους δύο άντρες να κάνουν high-five.

Μάλιστα, ο Ναν δεν κρατιόταν να επιστρέψει στη δράση όντας συνεχώς με μία μπάλα μπάσκετ στα χέρια.