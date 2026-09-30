Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς, χειροκρότημα από Ναν και high-five o Ζοτς μαζί του!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague στο Τelekom Center Athens για την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Στην καθιερωμένη αποθεωτική είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο γήπεδο, τον περίμενε μια μικρή ευχάριστη έκπληξη. Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος τεχνικός ήρθε τετ α τετ με τον Κέντρικ Ναν κατά την είσοδό του στο glass floor με τον Αμερικανό να τον χειροκροτάει και τους δύο άντρες να κάνουν high-five.
Μάλιστα, ο Ναν δεν κρατιόταν να επιστρέψει στη δράση όντας συνεχώς με μία μπάλα μπάσκετ στα χέρια.
Δείτε το φοβερό βίντεο του Παναθηναϊκού
Coach Obradovic & Kendrick Nunn entered the arena 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment pic.twitter.com/MowOafp3R7— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 30, 2026
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