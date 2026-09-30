Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Βαρβαρίτης δεν βρέθηκε στην 12άδα
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Ο Παναθηναϊκός είχε 11 παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με την Βιλερμπάν (30/09, 21:15) μένοντας εκτός και ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης.
Αν και όλοι περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε 12 παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν, τελικά είχε... 11.
Ο λόγος είχε να κάνει με το πρόβλημα που προέκυψε και με τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ο οποίος έχει γυρίσει το πόδι του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμπεριληφθεί στην 12άδα του αγώνα.
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