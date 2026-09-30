Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με την Ένωση Διαιτητών (UEBO) ως το 2029.

Την επέκταση της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η Euroleague και η Ένωση Διαιτητών της (UEBO) της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μέχρι το 2029. Τη νέα συλλογική σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Τσους Μπουένο με τον πρόεδρο των διαιτητών Σρέτεν Ράντοβιτς.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Euroleague Basketball και η Ένωση Διαιτητών της Euroleague Basketball (UEBO) υπέγραψαν επίσημα την ανανέωση της συλλογικής τους σύμβασης, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη συνεργασία τους και τη δέσμευσή τους για τη συνεχή ανάπτυξη της διαιτησίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η συμφωνία υπογράφηκε στα κεντρικά γραφεία της Euroleague Basketball από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, και τον Πρόεδρο της UEBO, Σρέτεν Ράντοβιτς, με τον Σέφι Σέμες, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της UEBO, να παρίσταται επίσης στη συνάντηση μαζί με εκπροσώπους της Euroleague Basketball. Η ανανεωμένη συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-29.

Η ανανέωση έρχεται μετά από συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της Euroleague Basketball και της UEBO, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο που διέπει τη σχέση τους θα συνεχίσει να εξελίσσεται σύμφωνα με την εξέλιξη των διοργανώσεων, τον ρόλο των διαιτητών και τις τελευταίες εξελίξεις στη διαιτησία.

Η συμφωνία θεσπίζει ένα συνεπές πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ της Euroleague Basketball και των διαιτητών της, ορίζοντας τις αρχές, τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που υποστηρίζουν τους διαιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σεζόν της Euroleague και του BKT EuroCup.

«Οι διαιτητές αποτελούν θεμελιώδες μέρος του οικοσυστήματος της Euroleague Basketball και η σχέση μας με την UEBO είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε ότι η διαιτησία θα συνεχίσει να εξελίσσεται παράλληλα με τις διοργανώσεις μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο. «Αυτή η ανανεωμένη συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να διατηρούμε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους διαιτητές μας και να τους παρέχουμε το επαγγελματικό πλαίσιο, τους πόρους και την τεχνολογία που χρειάζονται για να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο».

Ο πρόεδρος της UEBO, Σρέτεν Ράντοβιτς, δήλωσε: «Η ανανέωση αυτής της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ της UEBO και της Euroleague Basketball. Παρέχει σταθερότητα και ένα σαφές πλαίσιο για τους διαιτητές μας, επιτρέποντάς μας παράλληλα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την εξέλιξη της διαιτησίας, των συνθηκών εργασίας και των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στους διαιτητές. Εκτιμούμε τον εποικοδομητικό διάλογο που συνόδευσε τις διαπραγματεύσεις και προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας».

Η πρώτη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Euroleague Basketball και της UEBO υπογράφηκε το 2019 και στη συνέχεια ανανεώθηκε το 2023. Από την ίδρυσή της, η συμφωνία παρέχει ένα πλαίσιο που καλύπτει τις συνθήκες εργασίας των διαιτητών, τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διαιτησίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τους διαιτητές στο έργο τους.

Μαζί με την υπάρχουσα Συμφωνία-Πλαίσιο της EuroLeague με την Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA) και τη συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα με το Συμβούλιο Προπονητών της EuroLeague (EHCB), η συμφωνία με την UEBO ενισχύει περαιτέρω την ευθυγράμμιση μεταξύ της Euroleague Basketball και των βασικών αθλητικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των προπονητών και των διαιτητών, καθώς η Λίγκα εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της».