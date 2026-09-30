Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει βγάλει τον επίδεσμο και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ένας από τους μεγάλους άτυχους του Παναθηναϊκού AKTOR πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε υποστεί κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.

Όπως φαίνεται ωστόσο ο Χέιζ-Ντέιβις έχει αρχίσει ήδη να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Από την παραμονή του αγώνα με την Βιλερμπάν και δη λίγο πριν από το τέλος της προπόνησης είχε βγάλει τον ειδικό επίδεσμο μετά τον νάρθηκα που του είχε τοποθετηθεί.

Λίγο πριν και από το τζάμπολ του αγώνα με την γαλλική ομάδα για την 2η αγωνιστική της Euroleague, o Χέιζ-Ντέιβις εμφανίστηκε στο «Glass Floor» και έκανε το... καθιερωμένο του ζέσταμα υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής χωρίς να φοράει επίδεσμο. Αντίθετα φορούσε την... πιτζάμα αλά Κόμπι Μπράιαντ όπως είχε κάνει και μετά τον τραυματισμό του κάνοντας προπόνηση μόνο με το δεξί του χέρι.

Βέβαια δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Βιλερμπάν αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.