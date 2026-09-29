Μπαρτζώκας: «Σε αυτή τη φάση πρέπει απλά να κερδίζουμε»
Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 93-91 και κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην πίεση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και βρήκαν στο πρόσωπο του Εβάν Φουρνιέ τον άνθρωπο που πήρε τις κρίσιμες αποφάσεις στο φινάλε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα της ομάδας του και τη δύσκολη νίκη στο Κάουνας.
Αναλυτικά
«Συνολικά, δεν παίξαμε καλά. Παίξαμε βιαστικά και είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ωστόσο, δείξαμε υπομονή και στο δεύτερο χτύπημα είχαμε καλές επιλογές. Είχαμε πολύ άσχημα ποσοστά στο τρίποντο. Στο τέλος, όμως, ο Φουρνιέ έβαλε δύο σπουδαία σουτ. Δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίζεις εδώ, η ατμόσφαιρα είναι τρελή.
Σε αυτή τη φάση της σεζόν πρέπει απλά να κερδίζουμε. Παίζουμε συνεχώς εκτός έδρας. Όσο κερδίζουμε παιχνίδια, βρίσκουμε και χρόνο να προπονούμαστε καλύτερα και βελτιωνόμαστε».
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