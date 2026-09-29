Οι Βεζένκοβ, Φουρνιέ και ΜακΙντάιρ, έχουν ξεχωρίσει για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες, ήταν ισόπαλες (44-44) στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που οι Πειραιώτες είχαν πρόβλημα στα 6.75μ.

Μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε 11 προσπάθειες για τρίποντο, εκ των οποίων καμία δεν ήταν εύστοχη. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλό ποσοστό στα δίποντα (70% με 16/23), ενώ είχαν 13 ασίστ για 6 λάθη.

Ο άνθρωπος που είχε ξεχωρίσει όσον αφορά τη δημιουργία, ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Από τις 13 ασίστ της ομάδας, ο Αμερικανός είχε τις έξι, στα δέκα λεπτά που αγωνίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ από την άλλη, ήταν αυτοί που είχαν ξεχωρίσει, με τον πρώτο να έχει 8 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και τον δεύτερο 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.