Ολυμπιακός: Η στατιστική εικόνα του 1ου ημιχρόνου κόντρα στη Ζάλγκιρις
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες, ήταν ισόπαλες (44-44) στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που οι Πειραιώτες είχαν πρόβλημα στα 6.75μ.
Μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε 11 προσπάθειες για τρίποντο, εκ των οποίων καμία δεν ήταν εύστοχη. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλό ποσοστό στα δίποντα (70% με 16/23), ενώ είχαν 13 ασίστ για 6 λάθη.
Ο άνθρωπος που είχε ξεχωρίσει όσον αφορά τη δημιουργία, ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Από τις 13 ασίστ της ομάδας, ο Αμερικανός είχε τις έξι, στα δέκα λεπτά που αγωνίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο.
Οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ από την άλλη, ήταν αυτοί που είχαν ξεχωρίσει, με τον πρώτο να έχει 8 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και τον δεύτερο 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
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