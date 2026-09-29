Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Απόλυτο μηδέν από το τρίποντο, η σημαντική διαφορά στις βολές
Δύο ήταν τα στατιστικά στοιχεία που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο Κάουνας και στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην γηπεδούχο Ζάλγκιρις.
Συγκεκριμένα οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν ευστόχησαν σε κανένα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα κλείνοντας το πρώτο μισό έχοντας 0/11 τρίποντα!
Την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις δεν πήγε ούτε μια φορά στην γραμμή των ελευθέρων βολών, ενώ ο Ολυμπιακός μέτρησε στο πρώτο ημίχρονο 12/15 βολές.
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