Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Απόλυτο μηδέν από το τρίποντο, η σημαντική διαφορά στις βολές

Newsroom
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Απόλυτο μηδέν από το τρίποντο, η σημαντική διαφορά στις βολές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με «μηδέν» βολές τελείωσε το ημίχρονο η Ζάλγκιρις Κάουνας ενώ ο Ολυμπιακός δεν ευστόχησε ούτε μια φορά έξω από τα 6.75 μέτρα.

Δύο ήταν τα στατιστικά στοιχεία που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο Κάουνας και στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην γηπεδούχο Ζάλγκιρις.

Συγκεκριμένα οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν ευστόχησαν σε κανένα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα κλείνοντας το πρώτο μισό έχοντας 0/11 τρίποντα!

Την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις δεν πήγε ούτε μια φορά στην γραμμή των ελευθέρων βολών, ενώ ο Ολυμπιακός μέτρησε στο πρώτο ημίχρονο 12/15 βολές.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     