Ζάλγκιρις: Τα εντυπωσιακά νέα αποδυτήρια της ομάδας
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της EuroLeague, με την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Κάουνας, από τη Ζάλγκιρις (29/09, 20:00, LIVE από το Gazzetta).
Η «Zalgirio Arena» αναμένεται κατάμεστη για αυτό το ματς, με τους φίλους της Ζάλγκιρις, να δίνουν βροντερό παρών στο πρώτο εντός έδρας ματς της ομάδας τους στην Ευρωλίγκα.
Ανήμερα του αγώνα, ο λιθουανικός σύλλογος, παρουσίασε τα νέα αποδυτήρια της ομάδας, τα οποία πραγματικά είναι... συγκλονιστικά.
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As we are about to play our first 2026/2027 season EuroLeague game in @ZalgirioArena, we want to present you the newly updated locker rooms! 🤩💚 https://t.co/2DevUV0QiX— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 29, 2026
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