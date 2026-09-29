Η Ζάλγκιρις παρουσίασε τα νέα της εντυπωσιακά αποδυτήρια, ανήμερα του αγώνα με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της EuroLeague, με την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Κάουνας, από τη Ζάλγκιρις (29/09, 20:00, LIVE από το Gazzetta).

Η «Zalgirio Arena» αναμένεται κατάμεστη για αυτό το ματς, με τους φίλους της Ζάλγκιρις, να δίνουν βροντερό παρών στο πρώτο εντός έδρας ματς της ομάδας τους στην Ευρωλίγκα.

Ανήμερα του αγώνα, ο λιθουανικός σύλλογος, παρουσίασε τα νέα αποδυτήρια της ομάδας, τα οποία πραγματικά είναι... συγκλονιστικά.

Δείτε τις φωτογραφίες