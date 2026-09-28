Από τη στιγμή που το μέλλον του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είναι στον αέρα στο ΝΒΑ, η Euroleague είναι η επιλογή του για να αισθάνεται σημαντικός και η Φενέρμπαχτσε... προηγείται των υπολοίπων ομάδων.

Η παρουσία του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στο Ντάλας μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται πλέον. Ο 25χρονος φόργουορντ βρίσκεται μόλις στην αρχή της περιπέτειάς του στο NBA, έχοντας υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς, όμως η κατάσταση στο ρόστερ της ομάδας του Τέξας έχει δημιουργήσει ένα απρόσμενο σενάριο.

Οι Μάβερικς συμφώνησαν με τον Ντουάιτ Πάουελ και όπως αναφέρουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πιθανό ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε να αποδεσμευτεί.

Αν τελικά το Ντάλας αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον διεθνή άσο, τότε ένας από τους πλέον ποιοτικούς Ευρωπαίους σουτέρ της αγοράς θα μπορούσε να βρεθεί διαθέσιμος σε μια ιδιαίτερα προχωρημένη χρονικά στιγμή. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς προέρχεται από μια εξαιρετική παρουσία στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε την Euroleague το 2025 και αναδείχθηκε MVP του τουρκικού Κυπέλλου το 2026.

Την περασμένη σεζόν στην Euroleague είχε 11.3 πόντους και 41.9% από το τρίποντο, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για έναν παίκτη με σημαντική επιθετική ποιότητα και ιδιαίτερα αξιόπιστο σουτ από την περιφέρεια.

Η Φενέρμπαχτσε έχει τον πρώτο λόγο

Αν ανοίξει πράγματι η συζήτηση για επιστροφή στην Ευρώπη, η Φενέρμπαχτσε μοιάζει ως η πιο προφανής διέξοδος. Δεν πρόκειται απλώς για την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε επί οκτώ χρόνια. Είναι ο οργανισμός στον οποίο αναπτύχθηκε, κατέκτησε τίτλους και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η σχέση των δύο πλευρών είναι δεδομένη και σε περίπτωση που ο Μπιμπέροβιτς βγει στην αγορά, η Φενέρμπαχτσε θα έχει τον πρώτο λόγο για την επιστροφή του.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Μπιμπέροβιτς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Το γεγονός ότι γνωρίζει απόλυτα το περιβάλλον, τον οργανισμό και το επίπεδο των απαιτήσεων της Φενέρ αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την τουρκική ομάδα.

Οι υπόλοιποι μεγάλοι της Euroleague

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν θα είναι αποκλειστικά προνόμιο της Φενέρμπαχτσε. Εφόσον ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς καταστεί διαθέσιμος στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι λογικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων που αναζητούν έναν παίκτη με μέγεθος στην περιφέρεια, αξιόπιστο μακρινό σουτ και με μεγάλη εμπειρία στην Euroleague.

Το ενδιαφέρον θα μπορούσε να έρθει από ομάδες που διαθέτουν τόσο το οικονομικό υπόβαθρο όσο και τον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρουν σημαντικό ρόλο.

Σε μια αγορά όπου οι ποιοτικοί φόργουορντ με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια δεν περισσεύουν, ο Μπιμπέροβιτς θα ήταν μία ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση για όλες τις μεγάλες ομάδες από τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, μέχρι την Αρμάνι Μιλάνο.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον ή διαπραγμάτευση με κάποια από τις συγκεκριμένες ομάδες. Πρόκειται ωστόσο για πιθανούς προορισμούς σε περίπτωση που ο Μπιμπέροβιτς καταστεί διαθέσιμος.

Από το όνειρο του NBA σε μια πιθανή επιστροφή

Οι Μάβερικς τον απέκτησαν μέσω της ανταλλαγής με το Μέμφις και στη συνέχεια του προσέφεραν διετές συμβόλαιο, δίνοντάς του την ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό του στο NBA. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει απότομα. Εάν το Ντάλας αποφασίσει τελικά να τον αποδεσμεύσει, ο Μπιμπέροβιτς δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στην Ευρώπη. Θα επιστρέψει ως ένας παίκτης που γνωρίζει ήδη το επίπεδο της Euroleague, έχει κατακτήσει τον τίτλο και έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό επιθετικό όπλο.

Και σε αυτό το ενδεχόμενο, η Φενέρμπαχτσε θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς γνωρίζει τον παίκτη καλύτερα από οποιονδήποτε.

Συνεπώς, τη δεδομένη στιγμή το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, αλλά αν τελικά θα χρειαστεί να επιστρέψει στην Ευρώπη τόσο γρήγορα.

Και εφόσον συμβεί αυτό, η μάχη για την υπογραφή του αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη Φενέρμπαχτσε να ξεκινά από πλεονεκτική θέση, αλλά τους υπόλοιπους μεγάλους της Euroleague να έχουν κάθε λόγο να επιχειρήσουν να μπουν «σφήνα» για την απόκτησή του.