Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθιερωμένο shoot around στο «T- Center» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Παρί (24/09, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (24/09, 21:15) στο «T-Center» με στόχο να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση όπου θα έχει αρκετές απουσίες αλλά το μυαλό όλων στο πράσινο στρατόπεδο βρίσκεται στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια.

Στο σημερινό παιχνίδι το Τριφύλλι θα παραταχθεί με ελλείψεις αλλά τουλάχιστον χαμογελά για την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο «Ζοτς» δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστα Σλούκα, λόγω τραυματισμών.

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Ο Ναν -παρόλο που δε θα αγωνιστεί- έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας και μάλιστα είχε και τετ-α-τετ με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που δημοσίευσε η πράσινη ΚΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Δείτε το σχετικό video:

Το τετ-α-τετ Ναν-Ζοτς: