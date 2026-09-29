Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλός του στη EuroLeague
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις (91-93), στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στην Μπολόνια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Βίρτους την Πέμπτη (01/01, 21:30 LIVE από το Gazzetta), και θέλει να κλείσει με νίκη τη πρώτη διπλή εβδομάδα της σεζόν.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.