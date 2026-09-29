Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις (91-93), στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στην Μπολόνια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Βίρτους την Πέμπτη (01/01, 21:30 LIVE από το Gazzetta), και θέλει να κλείσει με νίκη τη πρώτη διπλή εβδομάδα της σεζόν.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30.