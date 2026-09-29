«Ενισχύσεις» σε Μοντέρο, Φουρνιέ και 0% γκανιότα ο Ολυμπιακός στην έδρα της Ζάλγκιρις!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα με διαδοχικά ταξίδια και αυτή τη φορά πηγαίνει στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις στη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με το δεξί στη διοργάνωση, αμφότερες μάλιστα με εκτός έδρας νίκες, και το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού στη Zalgirio Arena συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

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Οι Πειραιώτες έχουν ήδη πέντε επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και μέχρι στιγμής η επίθεσή τους αποτελεί το μεγάλο τους όπλο. Στην πρεμιέρα της EuroLeague πέρασαν εντυπωσιακά από τη Βιτόρια, επικρατώντας - με διάφορα ρεκόρ - της Μπασκόνια με 106-89. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 25 πόντους και ο Σάσα Βεζένκοφ 22, σε μία βραδιά όπου ο Ολυμπιακός βρήκε πολλές λύσεις και έτρεξε αποτελεσματικά στο ανοικτό γήπεδο.

Ακολούθησε η κατάκτηση του ελληνικού Super Cup. Αρχικά ήρθε το 93-80 επί της ΑΕΚ, ενώ στον τελικό ο Ολυμπιακός λύγισε τον ΠΑΟΚ με 101-96. Ο Βεζένκοφ είχε 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Ζαν Μοντέρο πρόσθεσε 20 πόντους και 5 ασίστ και ο Εβάν Φουρνιέ άλλους 19.

Το επιβαρυμένο πρόγραμμα, πάντως, αποτελεί σημαντική παράμετρο. Όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δώσουν πέντε παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες, χωρίς ουσιαστικά χρόνο για κανονικές προπονήσεις. Παράλληλα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός λόγω τενοντίτιδας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20 από 3.75: Ζαν Μοντέρο Over 13,5 πόντοι & Εβάν Φουρνιέ Over 11,5 πόντοι

Η Ζάλγκιρις από την πλευρά της έστειλε το δικό της μήνυμα στην πρεμιέρα. Έφυγε με το 83-77 από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος είχε 14 πόντους και 6 ασίστ, όμως η θλάση που υπέστη τον αφήνει εκτός απέναντι στην πρώην ομάδα του. Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Σέιμπεν Λι.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας προσφέρει στη Ζάλγκιρις μέγεθος και ποιότητα κοντά στο καλάθι, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιθετική απειλή. Οι Λιθουανοί προέρχονται και από το άνετο 101-82 επί της Σιαουλιάι στο πρωτάθλημα.

Ο Μοντέρο έρχεται από τους 20 πόντους στον τελικό του Super Cup και έχει ήδη σημαντικό ρόλο στην περιφέρεια, ενώ ο Φουρνιέ μέτρησε 19 πόντους απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε ένα ξεκίνημα σεζόν όπου ο Ολυμπιακός παράγει σταθερά υψηλά σκορ, οι δύο περιφερειακοί βρίσκονται ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο Κάουνας.

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