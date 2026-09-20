Αποθέωση Νοβίτσκι σε Φλαγκ: «Ταβάνι του ο ουρανός»
Είναι ο κορυφαιός παίκτης στην ιστορία των Μάβερικς. Ο Ντιρκ Νοβίτσκι λατρεύεται σαν Θεός από τον κόσμο στο Ντάλας, καθώς υπέγραψε και το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους το 2011 κόντρα στην Big Three των Χιτ.
Ο Γερμανός θρύλος που πλέον είναι ειδικός σύμβουλος στους Μάβερικς, μίλησε για τον τωρινό σταρ της ομάδας, Κούπερ Φλαγκ, αποθεώνοντας τον για την αφοσίωση του και τη σκληρή δουλειά του.
«Ξέρουμε ότι δουλεύει σκληρά, αγαπά το μπάσκετ.Αυτό κάνει. Θέλει να γίνει καλύτερος. Θέλει να προσθέτει πράγματα στο ρεπερτόριο του. Νομίζω ότι θα έχει μια υπέροχη δεύτερη σεζόν. Ταβάνι του ο ουρανός», ήταν τα λόγια του.
Οι Μάβερικς κάνουν πρεμιέρα τη φετινή σεζόν στις 22 Οκτώβρη απέναντι στους Ρόκετς στο ντέρμπι του Τέξας.
Dirk Nowitzki is excited for Cooper Flagg’s sophomore season with the Mavs.😊 pic.twitter.com/AIzDWvBAio— theScore (@theScore) September 19, 2026
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