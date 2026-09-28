Καθόλου βέβαιη δεν πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στους Ντάλας Μάβερικς τη νέα σεζόν και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό!

Πριν από τρεις περίπου μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου, οι Ντάλας Μάβερικς είχαν ανακοινώσει την απόκτηση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, σ' ένα deal που έφτανε τα έξι εκατομμύρια δολάρια για συμβόλαιο δύο ετών.

Πόσο, όμως, βέβαιη μπορεί να θεωρηθεί η παραμονή του στο Τέξας; Ο έγκυρος Μαρκ Στάιν ανέφερε ότι μια συγκυρία είναι αρκετή για να βάλει σε κίνδυνο την παραμονή τους στους Ντάλας Μάβερικς καθώς μπορεί να είναι και ένας υποψήφιος προς... αποχώρηση μαζί με τους Μάρκους Σάσερ και Μούσα Σισέ.

Ο λόγος έχει να κάνει με την απόφαση των Μαβς να κρατήσουν τον Ντουάιτ Πάουελ στην ομάδα αν και αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ντάλας έχει 15 ενεργά συμβόλαια! Συγκεκριμένα οι Μάβερικς συμφώνησαν με τον Πάουελ για μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,88 εκατομμυρίων δολαρίων αλλά για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί μία... αποχώρηση.

«Τα πιο αναλώσιμα συμβόλαια του Ντάλας ανήκουν σε μια τριάδα παικτών που η διοίκηση θέλει πολύ να διατηρήσει: τους Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μάρκους Σάσερ και Μούσα Σισέ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στάιν, όπερ και σημαίνει ότι οι τρεις αυτοί παίκτες βρίσκονται υπό καθεστώς έντονης πίεσης για να παλέψουν για τη θέση τους.