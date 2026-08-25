Νέα ομάδα για τον Μπράντον Γουίλιαμς που συνεχίζει στο NBA με τη φανέλα των Γουόριορς.

Στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπράντον Γουίλιαμς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN.

Ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ (1,85 μ.) που ήταν ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του με τους Ντάλας Μάβερικς, συμφώνησε με την ομάδα του Στιβ Κερ για συμβόλαιο ενός έτους με συνολικές απολαβές 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Free agent guard Brandon Williams has agreed to a one-year, $2.6 million deal to sign with the Golden State Warriors, agents Derek Lafayette and Curtis Lawrence tell ESPN. Williams averaged 13 points, 3.9 assists and 22.2 minutes per night across 66 games for Dallas last season. pic.twitter.com/VcDytjCDKe August 25, 2026

Ο Γουίλιαμς είχε κατά μέσο όρο 13 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 66 ματς την περσινή σεζόν. Συνολικά, έχει καταγράψει 140 συμμετοχές στο NBA με τη φανέλα των Τεξανών αλλά και των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.