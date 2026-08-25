Μπράντον Γουίλιαμς: Συνεχίζει την καριέρα του στους Γουόριορς

Θοδωρής Σανιδάς
Μπράντον Γουίλιαμς: Συνεχίζει την καριέρα του στους Γουόριορς
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Νέα ομάδα για τον Μπράντον Γουίλιαμς που συνεχίζει στο NBA με τη φανέλα των Γουόριορς.

Στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπράντον Γουίλιαμς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN.

Ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ (1,85 μ.) που ήταν ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του με τους Ντάλας Μάβερικς, συμφώνησε με την ομάδα του Στιβ Κερ για συμβόλαιο ενός έτους με συνολικές απολαβές 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γουίλιαμς είχε κατά μέσο όρο 13 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 66 ματς την περσινή σεζόν. Συνολικά, έχει καταγράψει 140 συμμετοχές στο NBA με τη φανέλα των Τεξανών αλλά και των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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