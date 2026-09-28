Παναθηναϊκός: Τούρτα, ευχές και... φατούρο στην προπόνηση για τα γενέθλιά του!

Παναθηναϊκός: Τούρτα, ευχές και... φατούρο στην προπόνηση για τα γενέθλιά του!

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Τούρτα, ευχές και... φατούρο στην προπόνηση για τα γενέθλιά του!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μια «γλυκιά» έκπληξη περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού όπου έσβησε 31 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του.

Την τιμητική του είχε ο Ισπανός φόργουορντ κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (28/09) στο «Telekom Center Athens».

Μπορεί εκείνος να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας μετά τον μυϊκό σπασμό στον δεξιό του προσαγωγό αλλά έδωσε κανονικά το «παρών» στο γήπεδο.

Εκεί τον περίμεναν ευχές, τούρτα και... ομαδικό φατούρο από τους συμπαίκτες τους για τα 31α γενέθλιά του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     