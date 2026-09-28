Μια «γλυκιά» έκπληξη περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού όπου έσβησε 31 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του.

Την τιμητική του είχε ο Ισπανός φόργουορντ κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (28/09) στο «Telekom Center Athens».

Μπορεί εκείνος να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας μετά τον μυϊκό σπασμό στον δεξιό του προσαγωγό αλλά έδωσε κανονικά το «παρών» στο γήπεδο.

Εκεί τον περίμεναν ευχές, τούρτα και... ομαδικό φατούρο από τους συμπαίκτες τους για τα 31α γενέθλιά του.