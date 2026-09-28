Μπαλτσερόφσκι: «Είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος, το Final Four είναι στο μυαλό όλων μας στην Μπαρτσελόνα»

Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι μίλησε στη Mundo Deportivo για τη νέα πρόκληση της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα, τους στόχους της ομάδας και τις προσωπικές του φιλοδοξίες ενόψει της νέας σεζόν.

Ο άλλοτε ψηλός του Παναθηναϊκού, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, σε εκτενή συνέντευξή του στη «Mundo Deportivo» μίλησε για το νέο κεφάλαιο της μπασκετικής του σταδιοδρομίας στην Μπαρτσελόνα και τους στόχους που έχει ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 ο σύλλογος της Καταλονίας. Παράλληλα, τόνισε πως το Final Four, είναι στο μυαλό όλων των Μπλαουγκράνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η αλήθεια είναι ότι βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Νομίζω ότι γινόμαστε καλύτερη ομάδα κάθε μέρα από την προηγούμενη μέρα. Δεν είμαστε μαζί για πολύ καιρό, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αφιερώνοντας ώρες, προπονούμενοι σκληρά και χτίζοντας εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Γνωρίζουμε το στυλ παιχνιδιού κάθε παίκτη, τον τρόπο που παίζει, κατανοώντας ο ένας τον άλλον όσο καλύτερα μπορούμε και από εκεί και πέρα, χτίζουμε.

Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, νεαρούς παίκτες, είναι ένα διαφορετικό στυλ, και αυτό είναι εν μέρει που με έπεισε γιατί νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω αυτήν την ομάδα με όποιον τρόπο μου ζητηθεί. Το Final Four νομίζω ότι είναι στο μυαλό όλων μας - των παικτών, του προσωπικού και όλων όσων εργάζονται στον σύλλογο. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε στην κορυφή και δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας. Είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος, ένας σύλλογος που πρέπει να κερδίζει, που πρέπει να έχει τίτλους και έτσι το βλέπουμε, με πείνα και ενθουσιασμό. Επέστρεψα στη EuroLeague με έναν πολύ μεγάλο σύλλογο. Προσωπικά, κοιτάζοντας πίσω, κάθε βήμα που κάνω είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι καλύτερο για μένα. Είναι ένα πολύ σημαντικό άλμα για το μέλλον μου».