Νίμπο: Νοκ άουτ ο Αμερικανός σέντερ για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, αμφίβολος για Ολυμπιακό
Οι τραυματισμοί και τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος μετακόμισε φέτος στην Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.
Όπως ενημέρωσε σχετικά η διοίκηση των Καταλανών, ο Τζος Νίμπο τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης και ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται μεταξύ δύο και τριών εβδομάδων.
Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Palau Blaugrana» στις 16 Οκτωβρίου και δη στην «διπλή» αγωνιστική της Euroleague εκείνη την περίοδο.
Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τοσαν Εβμπουμουάν ο οποίος ταλαιπωρείται από από τραυματισμό στον ώμο. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση έχει δρομολογηθεί για τις επόμενες εβδομάδες.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 24, 2026
El jugador 𝐉𝐨𝐬𝐡 𝐍𝐞𝐛𝐨 té una lesió al múscul soli de la cama dreta, produïda en l’entrenament d’aquest dimecres. El temps de recuperació és d’entre dues i tres setmanes, aproximadament.
El jugador 𝐓𝐨𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐛𝐮𝐨𝐦𝐰𝐚𝐧 ha sigut… pic.twitter.com/XcKmOh6njs
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