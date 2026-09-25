Ένα σημαντικό πρόβλημα έχει να αντιμετωπίσει η Μπαρτσελόνα στις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague καθώς δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τζος Νίμπο.

Οι τραυματισμοί και τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος μετακόμισε φέτος στην Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Όπως ενημέρωσε σχετικά η διοίκηση των Καταλανών, ο Τζος Νίμπο τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης και ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται μεταξύ δύο και τριών εβδομάδων.

Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Palau Blaugrana» στις 16 Οκτωβρίου και δη στην «διπλή» αγωνιστική της Euroleague εκείνη την περίοδο.

Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τοσαν Εβμπουμουάν ο οποίος ταλαιπωρείται από από τραυματισμό στον ώμο. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση έχει δρομολογηθεί για τις επόμενες εβδομάδες.