Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση σέντερ και το Gazzetta παρουσιάζει τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα του «τριφυλλιού» κάθε φορά που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αγωνίζεται στο «πέντε» και όχι στην φυσική του θέση.

Στον ημιτελικό του Super Cup ο Παναθηναϊκός έπεσε θύμα του ΠΑΟΚ και του buzzer beater τριπόντου του Τσέντι Όσμαν με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον τελικό και να χάσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της offseason, οι «πράσινοι» αναζητούσαν ψηλό ο οποίος να μπορεί να συμπληρώνει τους Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ στην frontline έχοντας τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και με πρώτο μέλημα το μακρινό σουτ. Αν μη τι άλλο η απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ταίριαζε γάντι σε αυτήν την προοπτική αρκεί να ήταν όλοι έτοιμοι και διαθέσιμοι.

Τα δύο δεδομένα

Μέχρι στιγμής ισχύον δύο τινά. Το πρώτο ότι ο Ματίας Λεσόρ ακόμα δεν έχει επανέλθει και δείχνει ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο ώστε να φτάσει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τραυματιστεί σοβαρά. Και αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται καθώς πρόκειται για έναν άκρως κομβικό παίκτη αναλογικά με τον τροπο με τον οποίο θέλει να παίζει ο Ομπράντοβιτς.

Το δεύτερο αφορά το «άγνωστο» για την κατάσταση του Μουστάφα Φαλ. Ο υψηλόσωμος σέντερ εκτός του ότι ταλαιπωρήθηκε και εκείνος από έναν σοβαρό τραυματισμό, έβγαλε και μια θλάση με το «καλημέρα» της προετοιμασίας. Και όχι τίποτε άλλο αλλά πρόκειται για ένα βαρύ και ταλαιπωρημένο κορμί, το οποίο χρειάζεται χρόνο και ειδική διαχείριση. Μπορεί να ετοιμάζεται να επιστρέψει ύστερα από τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο αλλά κανείς δεν θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά για το πόσο θα είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Κάτι που έχει στρέψει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην αγορά για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Μέχρι στιγμής και έχοντας ως εικόνα τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια (με ΑΕΚ, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, Μπουργκ, ΠΑΟΚ) και τα δύο επίσημα (με Παρί στην Euroleague και ΠΑΟΚ στο Super Cup), ο Γιαμπουσέλε μοιάζει να είναι με ψάρι έξω από τα νερά του. Και αυτό διότι διαφορετικό ρόλο είχε ως «πέντε» στο NBA και διαφορετικό ρόλο θα κληθεί (ή έχει κληθεί) να «υπηρετήσει» στον Παναθηναϊκό.

Γεγονός που έκρουσε ακόμα περισσότερο το καμπανάκι του κινδύνου στους ανθρώπους της ομάδας οι οποίοι θέλουν να θωρακίσουν την ομάδα και να αποκτήσουν ασφάλεια στην frontline. Και γι’ αυτόν τον λόγο «χτενίζουν» την (πολύ δύσκολη όσον αφορά παίκτη επιπέδου Παναθηναϊκού) αγορά για την απόκτηση σέντερ.

Τα πεπραγμένα του σέντερ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Το ερώτημα που μπορεί να προκύψει από τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και την συνολική του παρουσία στη θέση του σέντερ. Τόσο στα φιλικά όσο και στα επίσημα. Για την ακρίβεια στο… επίσημο καθώς ο «Ζοτς» τον χρησιμοποίησε στο «πέντε» μόνο στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ και καθόλου στην αναμέτρηση της Euroleague απέναντι στην Παρί.

Συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι ο «Γιάμπου» αγωνίστηκε μόνο στη θέση του πάουερ φόργουορντ, έχοντας δίπλα του, είτε τον Ντίνο Μήτογλου, είτε τον Ματίας Λεσόρ. Όμως απέναντι στον ΠΑΟΚ και ειδικά από τη στιγμή που ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε ελάχιστα και δη για μόλις 02:33 λεπτά, ο Γιαμπουσέλε πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής ως σέντερ της ομάδας. Κυρίως έχοντας στο «τέσσερα» τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και σε κάποιο σχήμα και τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος είχε κατέβει θέση από το «3» στον «πάουερ φόργουορντ».

Στα έξι αυτά παιχνίδια των «πρασίνων» (σ.σ. όπως είπαμε πέντε για για την ακρίβεια) ο Γιαμπουσέλε πήρε συνολικά 49:28 λεπτά και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +14 έχοντας το επιμέρους σκορ στο 95-81! Παρόλα αυτά έχασε τα ριμπάουντ καθώς οι αντίπαλες ομάδες είχαν «κατεβάσει» 42 «σκουπίδια» έναντι 39 των παικτών του «τριφυλλιού». Πάντα με τον «Γιάμπου» να βρίσκεται κάτω από τα καλάθια της «πράσινης» frontline σε άμυνα και επίθεση.

Όσο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όπου πήρε και αρκετό χρόνο συμμετοχής στο «πέντε»; Βρέθηκε στο παρκέ του «Ανδρέας Παπανδρέου» για 14:16 λεπτά (από τα 31:14 συνολικά λεπτά που αγωνίστηκε) ως σέντερ και ο Παναθηναϊκός είχε +6 στο ματς με 26-20 το επιμέρους σκορ, αλλά τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα ριμπάουντ έχοντας δύο περισσότερα (13-15).