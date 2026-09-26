Κατάμεστη θα είναι η Zalgirio Αrena για το ματς της Ζάλγκιρις κόντρα στον Ολυμπιακό στις 29/9.

Συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ο κόσμος της Ζάλγκιρις. Η ομάδα από το Κάουνας έκανε γνωστό στους φίλους της πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό (29/9, 20:00, live Gazzetta).

Αυτό σημαίνει πως θα είναι sold out το γήπεδο των Λιθουανών για 42 σερί φορά. Βλέπουν το μπάσκετ σαν θρησκεία στη Λιθουανία και αυτό αποτυπώνεται στην πληρότητα των γηπέδων και ειδικά της Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις που απο φέτος έχει στο ρόστερ της και τον φοβερό Βαλαντσιούνας αλλά και τον Γκριγκόνις, επικράτησε στην πρεμιέρα της εκτός έδρας του Ερυθρού Αστέρα, ενώ ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από τη Χώρα των Βάσκων κόντρα στη Μπασκόνια.