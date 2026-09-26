Zάλγκιρις: Το 42ο σερί sold out στο ματς με Ολυμπιακό
Συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ο κόσμος της Ζάλγκιρις. Η ομάδα από το Κάουνας έκανε γνωστό στους φίλους της πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό (29/9, 20:00, live Gazzetta).
Αυτό σημαίνει πως θα είναι sold out το γήπεδο των Λιθουανών για 42 σερί φορά. Βλέπουν το μπάσκετ σαν θρησκεία στη Λιθουανία και αυτό αποτυπώνεται στην πληρότητα των γηπέδων και ειδικά της Ζάλγκιρις.
Η Ζάλγκιρις που απο φέτος έχει στο ρόστερ της και τον φοβερό Βαλαντσιούνας αλλά και τον Γκριγκόνις, επικράτησε στην πρεμιέρα της εκτός έδρας του Ερυθρού Αστέρα, ενώ ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από τη Χώρα των Βάσκων κόντρα στη Μπασκόνια.
Shaq’s visit will be marked by the 42nd consecutive SOLDOUT in @ZalgirioArena - time to be on your loudest game, green & whites! 🔥💚 pic.twitter.com/IZuUbw0Tdo— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 26, 2026
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