Δείτε τα πεπραγμένα των παικτών που απέκτησε η Φενέρ το καλοκαίρι στην πρεμιέρα τους κόντρα στη Βίρτους.

Με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ να βάζει μεγάλα σουτ και τον Κι να γράφει double double, η Φενέρμπαχτσε έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Βίρτους Μπολόνια.

Τέλος καλό όλα καλά για την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι στο ρόστερ. Πολλά νέα πρόσωπα που αποκτήθηκαν για να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα.

Το Gazzetta παρουσιάζει τι έκαναν οι... νέοι της Φενέρ στην πρεμιέρα των Τούρκων στη Euroleague.

Δεν έπαιξε λεπτό ο Τζούζανγκ, κορυφαίος ο Κι

Ο Σάρας δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Τζούζανγκ στο ματς με τη Βίρτους. Πάντως είναι μια κίνηση που έγινε το καλοκαίρι με μεγάλη προοπτική. Λάρκιν και Μπίνγκαμ δεν ήταν στην 12άδα.

O Σανλι, ο έμπειρος ψηλός που επέστρεψε στη Φενέρ είχε 5 πόντους με 1/3 τρίποντα και 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 4 στο ranking. Πάτησε παρκέ για δέκα λεπτά. Ο Φόρεστ αγωνίστηκε για 25 λεπτά και έμεινε στους 4 πόντους με 2/4 δίποντα και 0/3 τρίποντα. Είχε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο με 7 στην αξιολόγηση.

Κορυφαίος όλων ο Κι με double double. Ο πρώην της Βαλένθια τελείωσε με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Μέτρησε 4/5 δίποντα και 3/6 βολές με 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Έφτασε στο 22 στο ranking.

Ο Κλάιμπερν στα 19 λεπτά που έπαιξε, είχε 8 πόντους με 2/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 4/4 βολές, αλλά και 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 10 στην αξιολόγηση. Σημαντικός και ο Σιλντς στα 26 λεπτά που αγωνίστηκε. Είχε 12 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 4/5 βολές. Κατέβασε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, ενώ μέτρησε 14 στο ranking. Τέλος ο Σαργκιούνας στα 16 λεπτά που πάτησε παρκέ, ειχε 6 πόντους 2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ και 4 στο ranking.