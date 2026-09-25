«Ντελίριο» από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία για τον θρύλο του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, που είναι γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του.

Το... αδιαχώρητο επικράτησε για τον Νόβακ Τζόκοβιτς γι' ακόμη μια φορά στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία. Η εμβληματική φιγούρα του παγκόσμιου τένις βρέθηκε για πολλοστή φορά στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας και εισέπραξε με μεγαλοπρεπή τρόπο την αγάπη των οπαδών.

Η πρεμιέρα της Crvena Zvezda δε συνδυάστηκε με νίκη, καθώς η Ζάλγκιρις Κάουνας έφυγε με το διπλό από την «Belgrade Arena», ωστόσο αυτό δεν πτόησε καθόλου ούτε τον «Νόλε» ούτε τους οπαδούς των ερυθρόλευκων της Σερβίας, οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομα του κατόχου των 24 Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε με τη... ψυχή του κάθε καλάθι της ομάδας του, ξεσηκώνοντας ακόμα περισσότερο το κοινό στο Βελιγράδι.