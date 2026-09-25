Λεσόρ: «Οι Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο είναι αδέλφια μου και με τον Άταμαν είχα αυτοπεποίθηση»

Στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ματίας Λεσόρ, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με 91-72 για την 1η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ματίας Λεσόρ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη των «πρασίνων».

Αναφέρθηκε το πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει η ομάδα με θετικό αποτέλεσμα, ενώ τοποθετήθηκε και για τους Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

«Κρατάμε τη νίκη. Είναι σημαντικό να ξεκινάς με νίκη, ειδικά εντός έδρας, να κάνεις μία δήλωση. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να επικεντρωθούμε στο τι έρχεται.

Οι Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο είναι κάτι περισσότερο από συμπαίκτες μου, είναι αδέλφια μου. Όταν βρίσκεσαι στην Εθνική αναρωτιέσαι αν θα παίξεις μαζί τους και τώρα αυτό συμβαίνει. Να απολαύσουμε κάθε στιγμή και να πάρουμε νίκες.

Πάντα είχα αυτοπεποίθηση. Και με τον Άταμαν είχα. Ένιωθα καλά και ήμουν ευχαριστημένος όταν έπαιζα με τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Θέλω να κάνω τη δουλειά όλων πιο εύκολη».