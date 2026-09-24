Χουάντσο: Τι μορφή ο Ισπανός, ζήτησε κάρτα για μαρκάρισμα με τάκλιν από τον αντίπαλό του
Υπέροχος Χουάντσο έκλεψε την παράσταση στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί και έδειξε ξανά πόσο ωραίος τύπος είναι.
Ο Τι Τζέι Γουόρεν, πρώην NBAer που στα καλά του ήταν εξαιρετικός σκόρερ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έκανε κάτι σαν ποδοσφαιρικό τάκλιν στον παίκτη των πράσινων, τον βρήκε και τον έριξε στο έδαφος.
Αμέσως ο Ισπανός είπε να κάνει την πλάκα του και ζήτησε κάρτα. Το θέμα είναι αν ζήτησε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Φοβερός ο Ισπανός σε ένα από τα highlights της αναμέτρησης.
Δείτε την αντίδραση του
YELLOW OR RED CARD? 😂🟨🟥— Basketball Sphere (@BSphere_) September 24, 2026
Juancho Hernangomez asking for a "card" for his opponent after this foul! 😂 #paobc pic.twitter.com/OmsB4AqHLG
😭😭😭 #paobc pic.twitter.com/Q2evEDbw40— Nunni 😴 (@hoonunni) September 24, 2026
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