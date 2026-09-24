Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδειξε για άλλη μια φορά πόσο υπέροχος τύπος είναι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Παρί.

Υπέροχος Χουάντσο έκλεψε την παράσταση στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί και έδειξε ξανά πόσο ωραίος τύπος είναι.

Ο Τι Τζέι Γουόρεν, πρώην NBAer που στα καλά του ήταν εξαιρετικός σκόρερ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έκανε κάτι σαν ποδοσφαιρικό τάκλιν στον παίκτη των πράσινων, τον βρήκε και τον έριξε στο έδαφος.

Αμέσως ο Ισπανός είπε να κάνει την πλάκα του και ζήτησε κάρτα. Το θέμα είναι αν ζήτησε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Φοβερός ο Ισπανός σε ένα από τα highlights της αναμέτρησης.

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