Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιράστηκε μία όμορφη στιγμή με τον Ναντίρ Ιφί πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague.

Η μεγάλη επιστροφή της EuroLeague είναι γεγονός και το Telekom Center Athens φόρεσε ξανά τα... γιορτινά του για την πρώτη ευρωπαϊκή παράσταση της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου, σε ένα παιχνίδι που έχει ξεχωριστή σημασία και λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού» έπειτα από 14 χρόνια.

Πριν, όμως, αρχίσει η δράση στο παρκέ, υπήρξε μια ιδιαίτερη συνάντηση που τράβηξε τα βλέμματα. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρέθηκε απέναντι σε έναν γνώριμό του από την άλλη πλευρά, τον Ναντίρ Ιφί της Παρί, με τους δύο Γάλλους να έχουν ένα θερμό τετ α τετ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Οι δύο παίκτες αγκαλιάστηκαν, αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και είχαν την ευκαιρία να τα πουν για λίγο πριν από το τζάμπολ, σε μια όμορφη στιγμή λίγο πριν το ματς.

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