Δείτε ποια είναι η 12άδα που θα έχει στην διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την φετινή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague με αντίπαλο την Παρί.

Το χρονικό της επιστροφής του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην 12άδα του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν είναι γεγονός.

Όπως ήταν αναμενόμενο και όπως είχε προαναγγείλει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την παραμονή της «πράσινης» πρεμιέρας στην Euroleague, είναι κανονικά διαθέσιμος και ο Έλληνας φόργουορντ.

Αντίθετα εξακολουθούν να απουσιάζουν οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ.

Έτσι λοιπόν ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του, τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκα.