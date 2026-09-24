Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague, μια ομάδα που έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

Σε ρυθμούς EuroLeague κινείται ο Ολυμπιακός, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Την Πέμπτη (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta), θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στην Ισπανία, με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα.

Η πρόσφατη παράδοση είναι με το μέρος του Ολυμπιακού, που θα αντιμετωπίσει μία ομάδα, που διαφέρει σε σχέση με πέρυσι. Εχοντας τον Πάολο Γκαλμπιάτι ακόμα στον πάγκο της, η ισπανική ομάδα, προχώρησε σε πέντε μεταγραφές, ενώ 10 παίκτες αποχώρησαν.

Οι αποχωρήσεις και οι νέες προσθήκες

Πιο ηχηρές απουσίες, είναι αυτές των Τρεντ Φόρεστ και Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, με τον πρώτο να αγωνίζεται πλέον στη Φενέρμπαχτσε και τον δεύτερο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπασκόνια δεν θεωρείται φέτος από τις δυνατές ομάδες της EuroLeague. Στοίχημα για τους Βάσκους, το τι θα προσφέρουν τα νέα αποκτήματα. Πρόκειται για τους Κένεθ Φαρίντ, Κρις Ντουάρτε, Έι Τζέι Λόουσον, Ντέιμιον Μπο και Ντι Τζέι Στιούαρτ.

Το μεγάλο αστέρι φυσικά, παραμένει ο Μάρκους Χάουαρντ. Ο Αμερικανός shooting guard, ετοιμάζεται για την πέμπτη του χρονιά με τον σύλλογο από τη Βιτόρια. Ο Χάουαρντ την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 23 παιχνίδια στη EuroLeague και θα χρειαστεί προσοχή από τον Ολυμπιακό, μιας και στην καλή του βραδιά, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα για την αντίπαλη άμυνα.

Οι Βάσκοι, έχουν δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι φέτος, όπου γνώρισαν την ήττα με 96-84 στο ισπανικό Σούπερ Καπ από την Μπανταλόνα.

Η Μπασκόνια είναι αθλητική ομάδα αρκετά και ο Γκαλμπιάτι έχει επιθετική φιλοσοφία, με το παιχνίδι που θέλει να είναι οι πολλές εναλλαγές στην επίθεση και το γρήγορο transition. Το μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει με την άμυνα, εκεί όπου αντιμετώπισε πολλά προβλήματα η ομάδα του την περυσινή σεζόν.

ΤΟ ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ήρθαν: Κένεθ Φαρίντ, Κρις Ντουάρτε, Έι Τζέι Λόουσον, Ντέιμιον Μπο, Ντι Τζέι Στιούαρτ.

Έφυγαν: Τρεντ Φόρεστ, Τιμοτέ Λουβαού-Καμπαρό, Γιουτζίν Ομορούγι, Μαμαντί Ντιακιτέ , Κάλιφα Ντιόπ, Ράφα Βιγιάρ, Γκίτις Ραντζεβίτσιους, Τζέσι Έντουαρντς, Μάρκους Νόουελ, Άλεξ Λεν.

DEPTH CHART

Point Guards: Κόμπι Σίμονς (29χρ., 1,92 μ.), Ματέο Σπανιόλο (23χρ., 1,93 μ.), Ντέιμιον Μπο (26χρ., 1,93 μ.).

Shooting Guards: Μάρκους Χάουαρντ (27χρ., 1,78 μ.), Κρις Ντουάρτε (29χρ., 1,96 μ.), Στέφαν Γιόκσιμοβιτς (17χρ.,1,94 μ.).

Small Forwards: Αϊ Τζέι Λόουσον (26χρ., 1,98 μ.), Ντι Τζέι Στιούαρτ (27χρ., 1,96 μ.), Κλεμάν Φρις (24χρ., 2,01 μ.), Πέδρο Σόουζα (17 ετών, 1.98μ.).

Power Forwards: Τάντας Σεντεκέρσκις (28χρ., 2,06 μ.), Ροντιόνς Κούρουκς (28χρ., 2,06 μ.)

Centers: Κένεθ Φαρίντ (36χρ., 2,03 μ.), Τιερί Ανρί Άλβες Ντε Σόουζα (18 ετών, 2.11μ.).

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