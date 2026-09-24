Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια (24/09, 21:30, Novasports Prime) στην πρεμιέρα της φετινής Euroleague, με στόχο να εκκινήσουν με το δεξί τη σεζόν στη Βιτόρια.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπασκόνια στη «Χώρα των Βάσκων» (24/09, 21:30, LIVE από το Gazzetta) με μοναδικό στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινούν την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους από τη Βιτόρια και μπορούν να χαμογελούν, αφού θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με 13 παίκτες στην Ισπανία, με τους Νετζήπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ να μένουν εκτός.

Από την άλλη, οι Βάσκοι του Πάολο Γκαλμπιάτι, θα έχουν μόνο τον Κένεθ Φαρίντ διαθέσιμο στη ρακέτα τους, αφού ο Άλεξ Λεν τραυματίστηκε και εντέλει αποδεσμεύτηκε από τον ισπανικό σύλλογο, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.