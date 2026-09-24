Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

Η Euroleague επιστρέφει σήμερα και μαζί της επιστρέφει και ο περσινός της πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ξεκινούν το ταξίδι για την διατήρηση των σκήπτρων τους με μία εκτός έδρας δοκιμασία στη Χώρα των Βάσκων, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια (Live από Gazzetta).

Οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στην Ισπανία με μοναδικό σκοπό τη νίκη, ώστε να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη φετινή διοργάνωση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κενό απουσιολόγιο, καθώς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 13μελής αποστολή μαζί με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Αντιθέτως ο Πάολο Γκαλμπιάτι έχει μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Φαρίντ.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι του Nova Sports Prime.