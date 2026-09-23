Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ναν
Στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του βρίσκεται ο Αμερικανός γκαρντ.
Όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» ο Κέντρικ Ναν θα βρισκόταν στην Αθήνα από την Τετάρτη (23/09) και θα δώσει το «παρών» στο «Telekom Center Athens» για την πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Παρί (23/09).
Όχι φυσικά για να αγωνιστεί καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο (σ.σ. ρήξη έσω μηνίσκου) στις 19 Αυγούστου κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων.
Η επιστροφή του στις προπονήσεις έχει δρομολογηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες προκειμένου να τεθεί και εκείνος στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα παιχνίδια της ομάδας σε Euroleague και GBL.
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