Συμπληρώνεται το παζλ του Παναθηναϊκού καθώς από το βράδυ της Τετάρτης (23/09) βρίσκεται στην Αθήνα και ο Κέντρικ Ναν.

Στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του βρίσκεται ο Αμερικανός γκαρντ.

Όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» ο Κέντρικ Ναν θα βρισκόταν στην Αθήνα από την Τετάρτη (23/09) και θα δώσει το «παρών» στο «Telekom Center Athens» για την πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Παρί (23/09).

Όχι φυσικά για να αγωνιστεί καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο (σ.σ. ρήξη έσω μηνίσκου) στις 19 Αυγούστου κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων.

Η επιστροφή του στις προπονήσεις έχει δρομολογηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες προκειμένου να τεθεί και εκείνος στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα παιχνίδια της ομάδας σε Euroleague και GBL.