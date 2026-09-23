Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Εμλάκ Κονούτ με 91-68 , μένοντας εκτός από τους ομίλους της EuroLeague Women. Συνεχίζει στο EuroCup.

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού στη EuroLeague Women, έλαβε τέλος! Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ηττήθηκε στο κλειστό του Χολαργού με 91-68 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Οι «πράσινες»... πλήρωσαν το πολύ κακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και στη συνέχεια, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασαν δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν τις αντιπάλες της.

Πλέον ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία στους ομίλους του EuroCup.

Παναθηναϊκός - Εμλάκ Κονούτ: Η εξέλιξη του αγώνα

Η αστοχία και τα λάθη του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (0/4 τρίποντα)... οδήγησε την Εμλάκ Κονούτ να πάρει τα ηνία στο ματς από πολύ νωρίς(0-8, 3'), αναγκάζοντας την Ερντέμ να καλέσει τάιμ άουτ.

Οι «πράσινες» συνέχισαν να έχουν πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι, με τον τούρκικο σύλλογο να το εκμεταλλεύεται και να παίρνει το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση (1-16, 6'), έπειτα από δύο συνεχόμενα τρίποντα της Άλεν.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι άστοχος και οι φιλοξενούμενες, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με πρoβάδισμα 23 πόντων (3-26, 10').

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να... ψαλιδίσει τη διαφορά, με την Μπετζέντ να σκοράρει γκολ φάουλ και να διαμορφώνει το (8-20, 11'), ωστόσο στον αντίποδα, οι Τουρκάλες είχαν απάντηση με την... καυτή έξω από τα 6.75, Άλεν που έκανε γρήγορο το (8-32, 12').

H Σάρα Μπετζέντ ευστόχησε σε δύο τρίποντα, ωστόσο το πρόβλημα για την ομάδα της Ερντέμ ήταν στην άμυνα, με την Άλεν και την Μαβούνγκα να διαμορφώνουν το (11-40, 14'), υπέρ της Εμλάκ Κονούτ.

Η τουρκική ομάδα συνέχισε να ευστοχεί στο ένα τρίποντο μετά το άλλο, εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 30 πόντους (17-47, 16'), (10/15 τρίποντα!, 66.6%).

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την Εμλάκ Κονούτ να ελέγχει πλήρως τον αγώνα και να βρίσκει εύκολα καλάθια, πληγώνοντας την άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ η διαφορά... άγγιξε τους 41 πόντους (17-58, 10')

Μετά την ανάπαυλα ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του και βρήκε πιο εύκολα σκορ στην επίθεση, (29-67, 25'). Η Εμλάκ Κονούτ, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο άστοχη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, μπόρεσε να βρει τις απαιτούμενες λύσεις στην επίθεσή της και να διατηρήσει το προβάδισμά της κοντά στους 40 πόντους (31-71, 26').

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει μειώσει στους 34 πόντους (41-75, 30'), μετά από συνεχόμενα καλάθα της Φόρμαν (10π).

Το τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να μη τα παρατά και να προσπαθεί να μειώσει, ρίχνοντας τη διαφορά στους 30 πόντους (48-78, 32'). Η βελτιωμένη εικόνα της ομάδας της Ερντέμ συνεχίστηκε στο μεγαλύτερο διάστημα της 4η περιόδου, όμως το ματς είχε κριθεί.

Το φινάλε είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με την Εμλάκ Κονούτ να παίρνει τη νίκη με το τελικό, 68-91

Τα δεκάλεπτα: 3-26, 21-58, 41-75, 68-91

MVP ΗΤΑΝ Η...Μαβούνγκα με 19 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Φόρμαν με πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 13/26 τρίποντα (50%) της Εμλάκ Κονούτ.



Panathinaikos A.C. FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Georgia Damoulaki Did Not Play 3 Frida Formann * 25:22 12 5/11 45.45% 3/6 50% 2/5 40% 0/0 0% 3 3 6 - 1 4 2 - -15 7 4 Anna Stamolamprou 19:01 9 3/4 75% 1/1 100% 2/3 66.67% 1/2 50% 1 1 2 3 1 - - - -5 11 5 Marianthi Touloupi Did Not Play 8 Sara Bejedi * 29:10 9 3/9 33.33% 1/2 50% 2/7 28.57% 1/1 100% 3 3 6 3 4 4 1 - -25 6 13 Khadijiah Cave * 24:53 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 3 1 2 2 - 1 -24 2 14 Diamanto Alexia Did Not Play 17 Sedona Prince * 23:11 12 3/6 50% 3/4 75% 0/2 0% 6/8 75% 2 1 3 2 2 - - - -15 12 18 Ioanna Chatzileonti 30:10 10 4/8 50% 4/6 66.67% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 2 1 - 2 - -7 12 21 Ioanna Krimili * 26:31 4 0/8 0% 0/4 0% 0/4 0% 4/5 80% 2 3 5 - 1 1 1 - -16 0 22 Anthoula Chatzigiakoumi Did Not Play 23 Arica Carter 21:42 9 3/8 37.5% 3/5 60% 0/3 0% 3/3 100% 1 3 4 4 4 2 1 1 -8 12 Team/Coaches 2 3 5 - - - - - TOTAL 200 68 22/58 37.93% 16/32 50% 6/26 23.08% 18/23 78.26% 9 20 29 15 16 13 7 2

* Starters

On the court

Coach

Selen Erdem

Assistant(s)

Antonios Botis, Vasileios Papangelakis