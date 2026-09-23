Ο Πάολο Γκαλμπιάτι μίλησε ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague, όπου η Μπασκόνια θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της EuroLeague. Την Πέμπτη (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta), θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπασκόνια με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα την πρώτη αγωνιστική.

Ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Πάολο Γκαλμπιάτι, μίλησε ενόψει αυτής της αναμέτρησης, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως μία εξαιρετική ομάδα, ενώ από τις νέες προσθήκες των «ερυθρόλευκων», είπε ότι ο Εντιάι είναι απίστευτος αθλητής.

Όσα είπε ο Γκαλμπιάτι

«Έχουμε κάνει δύο σημαντικές προπονήσεις, με μεγάλη νοοτροπία και ποιότητα. Είναι μια εκπληκτική ομάδα, μία από τις καλύτερες που έχω προπονήσει. Είναι μια ομάδα που έχει αξίες και μεγάλη διάθεση».

Για τον Ολυμπιακό: «Είναι μια εκπληκτική ομάδα. Έχουν αποκτήσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο, ενώ πρόσθεσαν και τον Εντιάι, έναν απίστευτο αθλητή».

Πρέπει να παίρνουμε τα ριμπάουντ, να αμυνόμαστε, να μοιράζουμε την μπάλα, να σκοράρουμε και να απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Ο αγώνας μάς βοηθά να αποκτούμε εικόνες και βίντεο που θα βοηθήσουν τους παίκτες να βελτιωθούν. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν πάμε στο παιχνίδι απλώς για να παίξουμε».

Για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο: «Έχω μεγάλη ανυπομονησία. Περιμένω τη στιγμή που θα μπω στο γήπεδο, όταν θα απομένουν 15 λεπτά για την έναρξη, και θα κοιτάξω πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στις εξέδρες. Είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιάσουμε την καλύτερη εκδοχή της Buesa Arena».

Για τη νέα σεζόν: «Δεν πρόκειται να υποσχεθώ τίποτα, παρά μόνο το 500% μου».