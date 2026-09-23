Η αθλητική διοργάνωση που έγινε επένδυση για την Αθήνα, την Αττική και την Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του Final Four της Αθήνας, η Οργανωτική Επιτροπή εκπόνησε έκθεση οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πιστή στο δόγμα ότι το Final Four δεν απετέλεσε μόνο μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση, αλλά και μια επένδυση με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τη διεθνή εικόνα της Αθήνας. Η εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη εταιρεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία «EventImpacts methodology», η οποία αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς προσεγγίσεις.

Ο συνολικός δείκτης απόδοσης καταδεικνύει πως για κάθε 1 ευρώ που δαπανήθηκε «επέστρεψαν» 2,62 ευρώ. Συνολικά, η διοργάνωση παρήγαγε οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα ύψους €26.750.000, εκ των οποίων τα €21,08 εκατ. αφορούν τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο και τα €5,66 εκατ. την εκτιμώμενη κοινωνική αξία.

€2,62 επιστροφή για κάθε €1 δαπάνης – €11,58 εκατ. στην τοπική οικονομία

Το Final Four συγκέντρωσε 17.828 θεατές και επισκέπτες από 27 διαφορετικές χώρες. Από τους 3.958 φιλάθλους από το εξωτερικό, το 77,5% ήρθε στην Αθήνα αποκλειστικά για τους αγώνες, ενώ ένα 3,3% επέκτεινε τη διαμονή του στην πόλη με αφορμή αυτούς. Οι δαπάνες επισκεπτών και διαπιστευμένων (€11.584.383) διοχετεύθηκαν κυρίως στους κλάδους της φιλοξενίας, της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και της ψυχαγωγίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Το 75% των επισκεπτών δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στην Αθήνα στο μέλλον.

Από την οικονομία στην κοινωνία: Τουρισμός, συμπερίληψη, εθελοντισμός και βιωσιμότητα

Σε κοινωνικό επίπεδο, το Final Four ενίσχυσε τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα, τη συμπερίληψη, τον εθελοντισμό και τη διεθνή εικόνα της Αθήνας. Το 68,4% των Ελλήνων φιλάθλων δήλωσε ότι παρακινήθηκε να αθληθεί περισσότερο μετά τη διοργάνωση. Το 81,9% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η διοργάνωση προώθησε τη συμπερίληψη και τον σεβασμό. Το 70,8% των θεατών βαθμολόγησε θετικά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της διοργάνωσης ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η εικόνα της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού με Athens Net Promoter Score 8/10.

Από περιβαλλοντική σκοπιά, το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της διοργάνωσης εκτιμήθηκε σε 2.859 τόνους CO2e, με την αεροπορική μετακίνηση των φιλάθλων να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εκπομπών. Για τη μετάβαση στο γήπεδο το 52,2% επέλεξε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ το 16,7% μετακινήθηκε με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Οι 200 εθελοντές προσέφεραν συνολικά 5.356 ώρες εργασίας, δημιουργώντας κοινωνική αξία που εκτιμάται σε περίπου €29.565, ενώ παράλληλα η συμμετοχή των γυναικών (53,5%) ξεπέρασε εκείνη των ανδρών (46,5%), αναδεικνύοντας μια ισορροπημένη εκπροσώπηση φύλου.

Το Final Four ως επένδυση με διάρκεια

«Τα ευρήματα της παρούσας έκθεσης θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό ακόμη πιο βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων αθλητικών διοργανώσεων στο μέλλον, αφήνοντας μια θετική και διαχρονική παρακαταθήκη για την Αττική και τον ελληνικό αθλητισμό» δήλωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Φραγκάκης, και συμπλήρωσε:

«Τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνουν ότι η διοργάνωση δημιούργησε ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία της Αθήνας, ενίσχυσε τον τουρισμό και τις τοπικές επιχειρήσεις, προώθησε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες και ανέδειξε τη σημασία της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Αυτή ήταν άλλωστε και η κεντρική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης με τη διεκδίκηση της διοργάνωσης».

