EuroLeague και EuroCup: Το ελληνικό μπάσκετ στο κατώφλι της πιο υποσχόμενης ευρωπαϊκής σεζόν

Η νέα μπασκετική σεζόν ξεκινά στη Nova και προμηνύεται ιστορική για το ελληνικό μπάσκετ, με το πρώτο τζάμπολ σε Euroleague και Eurocup να βρίσκει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR, Άρη και ΠΑΟΚ έτοιμους να πρωταγωνιστήσουν!

Η σκόνη από την περσινή χρονιά κάθισε για τα καλά. Το τελευταίο κομφετί από τον ουρανό του Telekom Center έπεσε. Τα παρκέ γυαλίστηκαν, οι ομάδες ανανεώθηκαν, ο μεταγραφικός πυρετός κόπασε. Πλέον, όλα οδηγούν στο μέλλον. Στη νέα σεζόν της Euroleague (24/9) και του Eurocup (29/9), η οποία υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Το μπασκετικό τοπίο της Ευρώπης ζωντανεύει ξανά στις οθόνες μας μέσα από την πλατφόρμα EON της Nova και το ελληνικό μπάσκετ δείχνει πανέτοιμο για να εγκαινιάσει μια νέα ιστορική εποχή. Με την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026 να κοσμεί πρώτη-πρώτη την τροπαιοθήκη του Ολυμπιακού ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί το στέμμα, τη θρυλική φιγούρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά και τη Θεσσαλονίκη να ταράζει ξανά τα μπασκετικά νερά χάρη στο νέο momentum Άρη και ΠΑΟΚ, η σεζόν 2026-27 μοιάζει ικανή να πάρει τη σκυτάλη μετά την περασμένη περίοδο που έληξε με το Final Four να διοργανώνεται στην Ελλάδα έπειτα από 19 χρόνια.

Euroleague: Οι «αιώνιοι» σε νέα πίστα

Το ελληνικό δίδυμο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δεν είναι μυστικό πως μονοπωλεί το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Πέντε συνεχόμενα Final Four με ελληνική παρουσία, 2 ταυτόχρονες παρουσίες, 2 κούπες (Παναθηναϊκός το 2024, Ολυμπιακός το 2026), μοναδικές συγκινήσεις στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR σπρώχνουν ο ένας τον άλλον προς νέες κορυφές και η σεζόν δεν διαφέρει.

Το status του κατόχου του τίτλου θα συντροφεύσει τους Πειραιώτες τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο Μάιο και η αφετηρία της σεζόν τους βρίσκει με τον ίδιο κορμό, αλλά με ισχυρές νέες προσθήκες. Ο break-out star της περασμένης περιόδου με τη Βαλένθια, Γιαν Μοντέρο και ο έμπειρος elite guard Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που άφησε τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου (Ερυθρός Αστέρας), δίνουν νέα πνοή και φιλοσοφία στην backcourt του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την άλλη, το Τριφύλλι επιστρέφει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις της αυτοκρατορίας του. Με τον άνθρωπο που την ενορχήστρωσε για 14 χρόνια από την άκρη του πάγκου. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανήκει ξανά στον Παναθηναϊκό και με τη φλόγα της διάκρισης να μην έχει σβήσει, φιλοδοξεί να επαναφέρει τους Πράσινους στα αστέρια, διαδεχόμενος τον Έργκιν Άταμαν, τον πρώτο coach που κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή μετά την αποχώρηση του Σέρβου το 2012.

Το αγωνιστικό προφίλ του «επτάστερου» αναμένεται διαφορετικό, χάρη στις εντυπωσιακές προσθήκες των Σιλβέιν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο, Άιζακ Μπόνγκα και Μουστάφα Φαλ, οι οποίες μεγεθύνουν το αμυντικό DNA και γεμίζουν ποιότητα σε όλες τις θέσεις.

Πού θα βγάλει τους αιώνιους η νέα σεζόν; Θα το μάθουμε στη διάρκεια της σεζόν μέσα από την πλατφόρμα EON της Nova, στην οποία παρακολουθείς αποκλειστικά όλους τους αγώνες της Euroleague από 26€/μήνα χάρη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΝ+.

Αναλυτικά οι πρώτες μάχες των αιωνίων:

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός (29/9)

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλλερμπάν (30/9)

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (1/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι (2/10)

Τα μεταξύ τους ντέρμπι στη Euroleague:

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (11 Δεκεμβρίου 2026, 16η αγωνιστική)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (12 Φεβρουαρίου 2027, 28η αγωνιστική)

Eurocup: Άρης και ΠΑΟΚ ονειρεύονται ξανά

Το φετινό ελληνικό παζλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θυμίζει κάτι από ‘90s. Και το σενάριο ενός ελληνικού τελικού, δεν περιορίζεται μόνο στη Euroleague.

Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν στη νέα σεζόν γεμάτοι προσδοκίες, πληθωρικά ρόστερ, νέους πρωταγωνιστές και χωρίς ταβάνι, σε μια πορεία που δεν αποκλείεται να είναι η πρόβα τζενεράλε για τον «προβιβασμό» στη Euroleague τα επόμενα χρόνια.

Η νέα διοικητική εποχή στους Κίτρινους του Ρίτσαρντ Ξιάο και τον Δικέφαλο του Βορρά του Τέλη Μυστακίδη, έχει άμεσο αντίκρισμα. Ο πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, έκανε το «μπαμ» με την πρόσληψη του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη και βαδίζει στο παρκέ ενισχυμένος με παίκτες όπως ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Άνταμ Μοκόκα, και οι «Ευρωλιγκάτοι», Κεμ Μπιρτς, Ματ Μόργκαν, Νέναντ Ντιμιτρίγιεβιτς και Στέφαν Γιόβιτς.

Στην ασπρόμαυρη μεριά της συμπρωτεύουσας, ο Αντρέα Τρινκιέρι ανέλαβε τα ηνία της νέας εποχής, έχοντας για αιχμή του δόρατος τον Τσέντι Όσμαν: το μεγαλύτερο μεταγραφικό «μπαμ» του περασμένου καλοκαιριού, με τον Τούρκο να μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό στον Δικέφαλο του Βορρά για να γίνει ο απόλυτος ηγέτης του.

Το ταξίδι των δύο ομάδων στο φετινό Eurocup ξεκινάει στις 29 Σεπτεμβρίου και θα το δείτε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στα κανάλια Novasports, μέσα από την πλατφόρμα EON της NOVA, από 26€/μήνα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΝ+.

Αναλυτικά οι πρώτες μάχες Άρη και ΠΑΟΚ στο φετινό Eurocup: