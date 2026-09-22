Ο Κόμπι Σίμονς μίλησε ενόψει της πρεμιέρας στη EuroLeague και το παιχνίδι της Μπασκόνια κόντρα στον Ολυμπιακό.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της EuroLeague είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Ισπανία, όπου για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια.

Ο γκαρντ της Μπασκόνια, Κόμπι Σίμονς, μίλησε ενόψει αυτής της αναμέτρησης και χαρακτήρισε τους πρωταθλητές Ευρώπης, ως μια ομάδα με εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή.

Ο Σίμονς είπε

«Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα. Έχουμε κάνει καλές προπονήσεις, γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πολύ physical παιχνίδι, όπως όλα στην EuroLeague, και προσπαθήσαμε να βάλουμε τους παίκτες που κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση σε αυτό το κλίμα, με πολύ σκληρές και έντονες προπονήσεις. Επιπλέον, παίζουμε απέναντι στον πρωταθλητή της περασμένης σεζόν, οπότε θα είναι ένα καλό τεστ για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας».

Για το τι θέλει να προσφέρει τη νέα σεζόν: «Νιώθω ότι είμαι ένας ηγέτης μέσα σε αυτή την ομάδα. Αισθάνομαι καλά και προσπαθώ να γνωρίσω γρήγορα τα νέα παιδιά, τα σημεία στα οποία τους αρέσει να παίρνουν την μπάλα, πώς τους αρέσει να την υποδέχονται... Φυσικά, τους παίκτες που ήταν ήδη εδώ την περασμένη σεζόν τους γνωρίζω καλά. Στόχος μου είναι να είμαι ένας ηγέτης που βοηθά την ομάδα να κερδίζει αγώνες».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Θα είναι δύσκολο, αλλά θα βγούμε στο γήπεδο με ενέργεια και θα παίξουμε σκληρά. Πέρυσι καταφέραμε να εκπλήξουμε αρκετές ομάδες και φέτος έχουμε παίκτες που ανυπομονούν να ανταγωνιστούν και να μάθουν, ειδικά όταν υποδεχόμαστε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, που διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε».