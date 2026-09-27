Ο Τσέντι Όσμαν δέχθηκε τεχνική ποινή κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του τελικού του Supr Cup με τον Αντρέα Τρινκιέρι να ξεσπά με αποτέλεσμα να τον συγκρατούν οι βοηθοί του.

Από μεγάλη ένταση χαρακτηρίστηκε ο τελικός του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που έκρινε τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεχώρισαν με την υπεροχή τους στο πρώτο ημίχρονο, με τους Θεσσαλονικείς να ζουν το ματς στα... άκρα. Σε μία χαρακτηριστική φάση, ο Τσέντι Όσμαν δέχθηκε τεχνική ποινή για την αντίδρασή του προς τους διαιτητές για φάουλ που ζήτησε. Μάλιστα και ο ίδιος ο Αντρέα Τρινκιέρι ξέσπασε από τον πάγκο θέλοντας να υπερασπιστεί τον παίκτη του, με τους βοηθούς του να τον συγκρατούν γιατί είχε δεχθεί ήδη μία νωρίτερα.