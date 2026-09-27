Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την δική του... ρουτίνα πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του φετινού Super Cup.

Την... δική του προετοιμασία πριν από τον τελικό του Super Cup έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έκανε τον σταυρό του αναμένοντας και εκείνος από τη πλευρά του το πρώτο τζάμπολ του αγώνα.