Καράιτσιτς: «Ξέρετε δεν είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς F4 θα έπαιρνε τη EuroLeague πέντε σερί χρόνια»
Ο πρώην προπονητής του Άρη, Μπόγκνταν Καράιτσιτς, μίλησε στο podcast «EuroInsiders» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν, όσο και για την εικόνα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
Ο Καράιτσιτς τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο σταθερή ομάδα της EuroLeague τα τελευταία χρόνια και πως οι υπόλοιποι σύλλογοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
Αναλυτικά
«Το Final Four το κάνει πιο ενδιαφέρον αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν υπήρχε το Final Four, ο Ολυμπιακός θα ήταν ίσως πρωταθλητής Ευρώπης τέσσερις συνεχόμενες φορές. Ακόμα κι αν δεν είμαι μεγάλος φαν του Ολυμπιακού, αλλά με όλον τον σεβασμό είχε την πιο σταθερή πορεία στο μπάσκετ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Σημαίνει ότι ο προπονητής και η ομάδα ξέρουν τι κάνουν. Πρέπει να μοιάσουν και οι άλλοι σε αυτό όχι να το αντιγράψουν. Να το αναλύσουν και να δει τι μπορεί να κάνει ο κάθε οργανισμός στο σύστημά του γιατί είναι πιο βιώσιμο. Οπότε θα κρίνεις τον Βεζένκοβ και τον Μπαρτζώκα από ένα παιχνίδι στο Final Four; Αλλά αυτό το παιχνίδι είναι σαν καζίνο, αυτό το ένα παιχνίδι είναι σαν να διαλέγεις κόκκινο ή μαύρο», είπε χαρακτηριστικά.
"If there is no F4, Olympiacos will be champions of Europe maybe 4 times in a row."— Basketball Sphere (@BSphere_) September 22, 2026
They had the most sustainable basketball performance in last 4, 5 years... so you will judge Vezenkov and Bartzokas based on one game on the F4?"
Bogdan Karaicic, Zeljko Obradovic’s former… pic.twitter.com/ZXPxEmWIyi
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