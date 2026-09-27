Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ώρα τελικού στο Super Cup, που θα δείτε το ματς
Έφτασε η στιγμή για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους (20:00, ΣΚΑΙ, live Gazzetta) στον τελικό τους Super Cup που γίνεται στο Περιστέρι.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα με έμφαση στην επίθεση, κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ με κομβικό τον Μοντέρο στο τέλος. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ μετά από θρίλερ, πέταξε εκτός συνέχειας τον Παναθηναϊκό χάρη στο νικητήριο τρίποντο του Όσμαν.
Ο Ντόντα Χολ αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά κομβικός για τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό σέντερ να ξεχωρίζει στον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα του Τρινκιέρι πήρε το εισιτήριο για έναν τελικό ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια και θέλει να επιστρέψει στις κούπες.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.