Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ (20:00) για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Super Cup.

Έφτασε η στιγμή για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους (20:00, ΣΚΑΙ, live Gazzetta) στον τελικό τους Super Cup που γίνεται στο Περιστέρι.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα με έμφαση στην επίθεση, κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ με κομβικό τον Μοντέρο στο τέλος. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ μετά από θρίλερ, πέταξε εκτός συνέχειας τον Παναθηναϊκό χάρη στο νικητήριο τρίποντο του Όσμαν.

Ο Ντόντα Χολ αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά κομβικός για τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό σέντερ να ξεχωρίζει στον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα του Τρινκιέρι πήρε το εισιτήριο για έναν τελικό ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια και θέλει να επιστρέψει στις κούπες.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.