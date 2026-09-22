Ο Εμπάι Εντιάι, συστήθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού και είπε ως αγαπημένο του θρύλο της ομάδας, τον Εβάν Φουρνιέ.

Πολύ καλές εντυπώσεις έχει αφήσει στα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ο Εμπάι Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ, έχει φανεί επιδραστικός με το «καλημέρα» και θα δώσει πολλές βοήθειες στους «ερυθρόλευκους» ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ακολουθεί.

Ο Εντιάι ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο πιο πρόσφατο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον ίδιο να συστήνεται στον κόσμο. Έστειλε το μήνυμά του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, είπε το αγαπημένο του φαγητό, καλλιτέχνη και μέρος στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε τον Εβάν Φουρνιέ ως τον κορυφαίο θρύλο του συλλόγου.