Ομπράντοβιτς: «Να καταλάβουν οι παίκτες ότι το Fair Play είναι υπεράνω από το καθετί άλλο»

Η GBL εκανε αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στο παράδειγμα που πρέπει να δίνουν οι παίκτες.

Ενόψει του πρώτου τζάμπολ της νέας σεζόν στην GBL το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν και τα αφιερώματα των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό τον λόγο πήρε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα καθίσει και πάλι στον «πράσινο» πάγκο ύστερα από 14 χρόνια επιστρέφοντας στο «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ θα το απολαύσουν. Ο στόχος μας δεν αλλάζει καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάντοτε μια ομάδα που θέλει να είναι στη θέση που οι άνθρωποί μας περιμένουν από εμάς. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε τελικά να φτάσουμε εκεί».

Και κατέληξε: «Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές, πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το καθετί άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο».