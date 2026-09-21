Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέστησε σαφές στους φιλάθλους της ομάδας, πως η αποστολή των εισιτηρίων διαρκείας θα ολοκληρωθεί έως την Τρίτη (22/09).

Αναμονή τέλος! Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως η αποστολή των εισιτηρίων διαρκείας θα ολοκληρωθεί έως την Τρίτη (22/09), ούτως ώστε όλοι οι κάτοχοι να τα έχουν στη διάθεσή τους.

Το Τριφύλλι στην ανάρτηση του στα social media για τα μεμονωμένα εισιτήρια των αγώνων απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν, προχώρησε στην εξής διευκρίνηση: «Η διαδικασία αποστολής των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και αύριο, 22/09».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: