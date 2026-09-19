H βράβευση του ΠΑΟΚ και το χειροκρότημα του «T-Center» (vid)

Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» στο τέλος από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του «Π. Γιαννακόπουλος» και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο των Πράσινων.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, ηττήθηκε με 87-81 από τον Παναθηναϊκό και στο πλαίσιο των βραβεύσεων του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο πρόεδρος των «Πράσινων», Βασίλης Παρθενόπουλος, τίμησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» για τη δεύτερη θέση.

Μάλιστα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ήταν στο γήπεδο, χειροκρότησαν τον ΠΑΟΚ, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο: