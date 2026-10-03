Ο Νικ Καλάθης ήταν εξαιρετικός στη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μύκονο, ωστόσο η εμφάνισή του πέρασε κάτω από τα «ραντάρ».

Ένας από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στη νίκη κόντρα στη Μύκονο ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος σκόραρε το τελευταίο τρίποντο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ωστόσο πέραν του Τούρκου φόργουορντ, ο Νικ Καλάθης ήταν ο παίκτης που καθόλη τη διάρκεια του αγώνα κρατούσε τον «δικέφαλο» του βορρά στο πνεύμα του παιχνιδιού.

Γέμισε τη στατιστική του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους (3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 24:28 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Νικ Καλάθης έδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση του και μέσω της εμπειρίας του, έκανε τα μικρά πράγματα που δεν αποτυπώνονται στην στατιστική του αγώνα και έδωσαν στον ΠΑΟΚ μεγάλο πλεονέκτημα για να κερδίσει το παιχνίδι.

Μάλιστα ήταν ο πρώτος παίκτης που σκόραρε έξω από τη γραμμή των 6.75μ για την ομάδα του, εκμεταλλευόμενος τον χώρο που του έδιναν οι αντίπαλοί του. Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει στα «χέρια» του έναν από τους καλύτερους πλεί-μέικερ στην Ευρώπη που σε κάθε ματς δείχνει πόσο καλά διαβάζει τον κάθε αγώνα ξεχωριστά.