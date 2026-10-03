Η Μπόσνα Σαράγεβο ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο στην ABA League, επικρατώντας 95-79 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup.

Η Μπόσνα Σαράγεβο μπήκε με το δεξί στην ABA League, καθώς πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σπάρτακ Σουμπότιτσα με το εμφατικό 95-79.

Η ομάδα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν δυσκολεύτηκε να επιβάλει τον ρυθμό της και έφτασε με άνεση στην εκτός έδρας επικράτηση, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου στις 20:30 στη «Zetra Arena».

Για τους νικητές, ο Τάλιτς αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επίθεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, ενώ είχε ακόμη 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ με τον Πέρι να ακολουθεί με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 44-53, 58-71, 79-95