Με μια αλλαγή παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», αφού ο Νάσος Μπαζίνας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση.

Στην 12άδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση με το ματς με την Παρτίζαν και αυτή αφορά την προσθήκη του Γιώργου Φίλλιου.

Ο 24χρονος γκαρντ πήρε τη θέση του Νάσου Μπαζίνα, καθώς ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση και ο Αντρέα Τρινκιέρι προτίμησε να τον προφυλάξει ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας της Θεσσαλονίκης.