Δείτε την εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό (20:00).

Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ κόντρα στον Παναθηναϊκό με 84-82, με το buzzer beater - μαχαιριά του Τσέντι Όσμαν και πέρασε στον τελικό του Stoiximan Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Τρινκιέρι θα κοντραριστεί στο Περιστέρι (20:00, live Gazzetta, ΣΚΑΪ) με την ομάδα του Μπαρτζώκα και εκεί θα κριθεί ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν.

Οι έξι ξένοι παίκτες του ΠΑΟΚ που δηλώθηκαν για τον τελικό είναι: Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ίδια ακριβώς εξάδα ξένων με το ματς απέναντι στους πράσινους.