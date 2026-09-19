Η Παρτίζαν έβγαλε το αχτί της απέναντι στην Μπουργκ και με... όπλο την επιθετική της πολυφωνία επικράτησε με 101-77 κατακτώντας την τρίτη θέση στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η Παρτίζαν αντιμετώπισε την Μπουργκ στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τους Σέρβους να έχουν προηγουμένως ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ μετά το buzzer beater του Φόστερ και τους Γάλλους να μην μπορούν να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό. Η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει στο ματς με 101-77 και να κατακτήσει με αυτόν τον τρόπο την τρίτη θέση του τουρνουά.

Πρώτος σκόρερ για τους Σέρβους ήταν ο Λούκα Βιλντόζα με 18 πόντους, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ με τους Τζόουνς, Τόμπσον και Τζεκίρι να ακολουθούν με επίσης διψήφιο αριθμό πόντων.

Η ομάδα του Ζόαν Πενιαρόγια ξεχώρισε για την επιθετική της πολυφωνία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με όλους τους παίκτες του να έχουν βρει τον δρόμο τους προς το καλάθι με τους Γουίλις και Βιλντόζα να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι Σέρβοι στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάστηκαν εξαιρετικά εύστοχοι από την περιφέρεια με 53.3% (8/15 τρίποντα). Στον αντίποδα, η Μπουργκ προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική κλείνοντας το πρώτο μέρος στο 49-45 και τον Λιονέλ Γκαουντού να είναι πρώτος σκόρερ.

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 33-13 και τους Βιλντόζα, Τζεκίρι και Τζόουνς η Παρτίζαν βρήκε τρόπο να εκτοξεύσει το προβάδισμά της στους 24 πόντους με την Μπουργκ να αδυνατεί να αντιδράσει (82-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο με έφεση από την περιφέρεια η γαλλική ομάδα «ροκάνισε» τη διαφορά, όμως εν τέλει η Παρτίζαν με άνεση κατάφερε να κάνει δική της την τρίτη θέση στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-45, 82-58, 101-77

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE SHOOTING REBOUNDS PLAYMAKING BLOCKS FOULS # Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR 0 ALLMAN, KYLE 11:01 8 2/4 1/1 1/2 0 2 2 2 0 1 1 0 3 2 8 1 JONES, CARLIK 15:03 11 3/3 0/1 5/6 0 0 0 3 0 2 0 0 1 3 12 3 VILDOZA, LUCA 19:46 18 1/1 3/3 7/8 0 3 3 2 0 1 0 0 2 5 24 5 THOMPSON, ETHAN 19:06 15 1/2 4/7 1/1 0 3 3 2 0 2 1 0 3 0 12 7 NAKIC, MARIO 11:07 3 0/1 1/2 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 10 TANASKOVIC, NIKOLA 18:13 4 1/4 0/0 2/3 4 3 7 0 0 2 0 0 1 3 7 11 STEVENS, LAMAR 17:30 4 2/4 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 2 13 HAYES, KEVARRIUS 12:08 6 3/4 0/0 0/1 0 2 2 0 2 1 0 0 3 2 6 19 LAKIC, ARIJAN 18:12 3 0/0 1/5 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 3 0 1 23 JEKIRI, TONYE 21:38 14 6/11 0/0 2/2 4 2 6 1 1 0 0 1 1 2 17 35 WILLIS, DEREK 17:23 7 0/2 2/3 1/2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 9 66 PAJOLA, ALESSANDRO 18:53 8 1/1 2/2 0/0 2 0 2 6 4 1 0 0 3 1 17 Team 2 3 5 0 5 TOTALS 200:00 101 20/37 14/26 19/25 15 22 37 20 8 12 4 1 24 25 123 54.0% 53.9% 76.0%