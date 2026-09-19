Παρτίζαν - Μπουργκ 101-77: Ξέσπασε και κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Παρτίζαν έβγαλε το αχτί της απέναντι στην Μπουργκ και με... όπλο την επιθετική της πολυφωνία επικράτησε με 101-77 κατακτώντας την τρίτη θέση στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η Παρτίζαν αντιμετώπισε την Μπουργκ στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τους Σέρβους να έχουν προηγουμένως ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ μετά το buzzer beater του Φόστερ και τους Γάλλους να μην μπορούν να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό. Η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει στο ματς με 101-77 και να κατακτήσει με αυτόν τον τρόπο την τρίτη θέση του τουρνουά.

Πρώτος σκόρερ για τους Σέρβους ήταν ο Λούκα Βιλντόζα με 18 πόντους, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ με τους Τζόουνς, Τόμπσον και Τζεκίρι να ακολουθούν με επίσης διψήφιο αριθμό πόντων.

Η ομάδα του Ζόαν Πενιαρόγια ξεχώρισε για την επιθετική της πολυφωνία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με όλους τους παίκτες του να έχουν βρει τον δρόμο τους προς το καλάθι με τους Γουίλις και Βιλντόζα να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι Σέρβοι στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάστηκαν εξαιρετικά εύστοχοι από την περιφέρεια με 53.3% (8/15 τρίποντα). Στον αντίποδα, η Μπουργκ προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική κλείνοντας το πρώτο μέρος στο 49-45 και τον Λιονέλ Γκαουντού να είναι πρώτος σκόρερ.

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 33-13 και τους Βιλντόζα, Τζεκίρι και Τζόουνς η Παρτίζαν βρήκε τρόπο να εκτοξεύσει το προβάδισμά της στους 24 πόντους με την Μπουργκ να αδυνατεί να αντιδράσει (82-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο με έφεση από την περιφέρεια η γαλλική ομάδα «ροκάνισε» τη διαφορά, όμως εν τέλει η Παρτίζαν με άνεση κατάφερε να κάνει δική της την τρίτη θέση στο τουρνουά.

 

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-45, 82-58, 101-77

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADESHOOTINGREBOUNDSPLAYMAKINGBLOCKSFOULS
#PlayerMinPts2FG3FGFTODTAsStToFvAgCmRvPIR
0ALLMAN, KYLE11:0182/41/11/202220110328
1JONES, CARLIK15:03113/30/15/6000302001312
3VILDOZA, LUCA19:46181/13/37/8033201002524
5THOMPSON, ETHAN19:06151/24/71/1033202103012
7NAKIC, MARIO11:0730/11/20/010120000103
10TANASKOVIC, NIKOLA18:1341/40/02/343700200137
11STEVENS, LAMAR17:3042/40/20/002200110222
13HAYES, KEVARRIUS12:0863/40/00/102202100326
19LAKIC, ARIJAN18:1230/01/50/012311110301
23JEKIRI, TONYE21:38146/110/02/2426110011217
35WILLIS, DEREK17:2370/22/31/210110000159
66PAJOLA, ALESSANDRO18:5381/12/20/0202641003117
Team23505
TOTALS200:0010120/3714/2619/2515223720812412425123
54.0%53.9%76.0%
COSEA JL BOURG-EN-BRESSESHOOTINGREBOUNDSPLAYMAKINGBLOCKSFOULS
#PlayerMinPts2FG3FGFTODTAsStToFvAgCmRvPIR
2JORDAN JR, KEITH14:2742/40/00/112301100224
3MOULARE, ASSEMIAN24:3510/30/21/20334050122-4
4NELSON, ADRIAN18:3971/41/12/311201000237
5SAMUEL, TYRESE20:3961/20/04/631410100447
8LABANCA, ANTONY18:3960/02/50/000010000301
12WALKER, TYSON19:3284/70/00/001142301327
13GAUDOUX, LIONEL22:34165/80/06/6112012002416
14SOLIMAN, NATHAN23:12101/32/32/2033211112111
21SHEDRICK, KADIN13:2683/30/02/211200200316
22WOODBURY, TREY24:17111/42/53/4033501012513
23SELEBANGUE, MORGANDNP00/00/00/000000000000
55MONNET, LENIDNP00/00/00/000000000000
Team32514
TOTALS200:007718/387/1620/261018281761714252472
47.4%43.8%76.9%
@Photo credits: eurokinissi
     

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